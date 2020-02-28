В Литве подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Литве выявлен первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Вирус был установлен у гражданки Литвы, которая вернулась из Вероны. Пациентка доставлена в инфекционную больницу города Шяуляй. Власти страны накануне объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы распространения заболевания.

Как передает ТАСС, в настоящее время на контроле местных медиков находятся более 800 человек, побывавших в республику из проблемных регионов. Речь прежде всего идет об Италии и КНР. Ранее в аэропорту Вильнюса был введен усиленный санитарный контроль за пассажирами.

Первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в Китае в конце прошлого года. Согласно последним данным, общее число заболевших в мире превысило 80 тысяч человек, свыше 97 процентов из них находятся в станах Азии.