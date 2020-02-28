В Минобороны РФ рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе

В Минобороны РФ сделали заявление, касающееся жесткого обострения обстановки на северо-западе Сирии, где в провинции Идлиб идет прямое вооруженное столкновение армии Асада и базирующихся в этом регионе страны боевиков, чуть ли не открыто поддерживаемых турецкими военными.

Известно, к примеру, что на этой неделе сирийские средства ПВО сбили в небе над Идлибом боевой ударный беспилотник вооруженных сил Турции, без разрешения официального Дамаска вторгшийся в воздушное пространство соседнего государства.

В нашем оборонном ведомстве сообщили, что в четверг, 27 февраля находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

Для исключения любых угроз безопасности, заявили в Минобороны РФ, российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром.

В течение прошедших суток представители российского ЦПВС постоянно запрашивали и подтверждали у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов. Вместе с тем, 27 февраля в у населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований. "При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - уточнили в Минобороны РФ.

Там заявили, что сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российское командование предприняло исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками. Была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.

В Минобороны РФ подтвердили, что авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась.