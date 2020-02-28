В Париже из-за пожара эвакуировали пассажиров Лионского вокзала

Пассажиры и персонал были эвакуированы из Лионского вокзала в Париже из-за пожара, сообщили в пятницу в мэрии французской столицы.
Сообщение о возгорании в здании вокзала поступило в 16:10 по местному времени. На место выехали сотрудник экстренных служб. Из железнодорожного терминала было эвакуировано более трехсот человек. Сообщается, что огонь удалось локализовать.
По словам очевидцев, в здании сработали система оповещения и система пожаротушения.
Как предает BBC, причиной возгорания мог быть поджог. В местной полиция пока никак не прокомментировали данный инцидент.
Choquant de voir. Une action violente n'est jamais justifiée. Peu importe la protestation ou la cause.— Adnan (@Wademango) February 28, 2020
Grand incendie à la #GaredeLyon à #Paris. Une protestation contre un chanteur congolais qui soutient le président actuel du #Congo a pris une tournure horrible. pic.twitter.com/uToDGUjZBf