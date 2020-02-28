В Париже из-за пожара эвакуировали пассажиров Лионского вокзала

Пассажиры и персонал были эвакуированы из Лионского вокзала в Париже из-за пожара, сообщили в пятницу в мэрии французской столицы.

Сообщение о возгорании в здании вокзала поступило в 16:10 по местному времени. На место выехали сотрудник экстренных служб. Из железнодорожного терминала было эвакуировано более трехсот человек. Сообщается, что огонь удалось локализовать.

По словам очевидцев, в здании сработали система оповещения и система пожаротушения.

Как предает BBC, причиной возгорания мог быть поджог. В местной полиция пока никак не прокомментировали данный инцидент.