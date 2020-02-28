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Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 12:43
Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

3 марта - Совет экспертов на тему: "Национальные проекты - драйвер развития российской экономики"

Во вторник, 3 марта, в 15:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится Совет экспертов Вольного экономического общества России и "Российской газеты" на тему: "Национальные проекты - драйвер развития российской экономики".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В мероприятии примут участие:

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.

Порфирьев Борис Николаевич, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России, д.э.н, профессор.

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, вице-президент ВЭО России, д.э.н., профессор.

Широв Александр Александрович, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член Правления ВЭО России, д.э.н., профессор.

Клепач Андрей Николаевич, заместитель Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка, член Правления ВЭО России.

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