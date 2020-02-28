Медики доказали, что COVID-19 может передаваться во время беременности

Ученые Объединенного медицинского колледжа Пекина и Университета Фудань в Китае нашли доказательства того, что коронавирус может попасть внутрь плода беременной женщины.

Они выяснили, что молекулы белка ACE2, которые подвержены атаке вируса SARS, имеются в больших количествах в плаценте и в клетках зародыша, из которых формируются его легкие, а также в других тканях, сообщает bioRxiv.

На примере потомства лабораторных мышей они убедились, что у новорожденных также присутствует в большом количестве этот рецептор. На этом основании сделан вывод о потенциальном переносе и вируса SARS в организм зародыша.

Собственно, через плаценту способны проникать различные вирусы, в том числе обычного гриппа. Именно поэтому беременные женщины должны особенно остерегаться заражения.

Ученые делают оговорку, что даже при неблагоприятной ситуации будущий ребенок не обязательно заразится. В каком случае это происходит, остается предметом для дальнейших исследований.