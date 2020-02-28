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28.02.2020 05:18
Рубрика: В мире

Власти Нигерии сообщили о первом случае заражения коронавирусом

Фото: AP Photo/Emmanuel Mwiche Фото: AP Photo/Emmanuel Mwiche
Фото: AP Photo/Emmanuel Mwiche

В Нигерии отмечен первый в стране случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом в пятницу сообщило министерство здравоохранения.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Уточняется, что заражение зафиксировано в штате Лагос на юго-западе страны, пишет ТАСС. Возраст и пол пациента не сообщаются.

Напомним, вспышка вызванного COVID-19 заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в 12-миллионном китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории материкового Китая достигло 78,8 тысячи человек, из них 2,8 тысячи скончались. Выздоровели и были выписаны из больниц свыше 36 тысяч пациентов.

В мире Африка Нигерия Распространение коронавируса COVID-19

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