Власти Нигерии сообщили о первом случае заражения коронавирусом

В Нигерии отмечен первый в стране случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом в пятницу сообщило министерство здравоохранения.

Уточняется, что заражение зафиксировано в штате Лагос на юго-западе страны, пишет ТАСС. Возраст и пол пациента не сообщаются.

Напомним, вспышка вызванного COVID-19 заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в 12-миллионном китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории материкового Китая достигло 78,8 тысячи человек, из них 2,8 тысячи скончались. Выздоровели и были выписаны из больниц свыше 36 тысяч пациентов.