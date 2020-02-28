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28.02.2020 20:21
Рубрика: Общество

ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого"

Текст: Ольга Игнатова

Всемирная организация здравоохранения считает, что риск распространения коронавируса очень высок.

Как сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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По словам доктора Гебрейесуса, которые приводит агентство РИА Новости, первые результаты вакцин от кронавируса ожидаются через несколько недель. В мире сейчас разрабатывается свыше 20 вакцин и несколько препаратов проходят клиническое исследование.

По информации Роспотребнадзора, общее число заболевших сейчас составляет 83368 человек (за сутки заболели 1219 человек). Вне КНР зарегистрировано 4409 случаев заболевания новым видом коронавируса (за последние сутки прирост составил 890 случаев, или 25,3%). Заболевание вирусом зарегистрировано в 49 странах.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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