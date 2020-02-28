Микробиологи нашли причину возрастной потери зрения

Ирландские ученые провели молекулярное исследование органа зрения и сумели понять, почему с возрастом человек хуже видит.

Так, повышенное окислительное повреждение происходит во многих тканях организма человека, в том числе и сетчатке глаза. В результате процесса окисления разрушаются ненасыщенные липиды, из которых состоят клеточные мембраны. Это способствует прогрессированию различных форм дегенерации сетчатки, в том числе возрастной макулярной дегенерации - ВМД.

Дегенерация сетчатки является ведущей причиной потери зрения во всем мире, пишет Cell Reports.

Ученые получили данные о роли белка TLR2 как медиатора дегенерации сетчатки в ответ на оксидативный стресс. Этот белок защищает глаза от инфекции, давая сигналы бактериям, что запускает механизм защиты. Но при поражении сетчатки в работе TLR2 возникает сбой: белок начинает реагировать не на инфекцию, а на свободные молекулы кислорода. Следующая цепочка реакций и приводит к разрушению сетчатки.

Таким образом, ВМД, диабетическая ретинопатия и глаукома являются ведущими причинами нарушения зрения в результате окислительного стресса.

В настоящее время не существует методов лечения сухой ВМД. Генетические факторы, возраст, диета являются факторами риска ее развития, а самым крупным модифицируемым фактором риска развития ВМД названо курение.