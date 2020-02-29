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29.02.2020 19:54
Рубрика: В мире

Абэ призвал не верить слухам о нехватке туалетной бумаги в Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население не поддаваться панике и не верить ложным слухам о нехватке туалетной бумаги в стране.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Японцы за один день раскупили всю туалетную бумагу в стране

"Продолжают распространяться слухи, которые не имеют ничего общего с действительностью. Прошу вас без паники делать покупки, так как в стране имеются необходимые запасы", - подчеркнул глава японского правительства в ходе пресс-конференции, передает агентство Kyodo.

В минувшую пятницу в Японии с полок магазинов мгновенно исчезла вся туалетная бумага. Вспышку массового психоза спровоцировали пользователи интернета. В соцсетях прошел слух о том, что туалетную бумагу и медицинские маски производят из одинакового сырья. В этой связи, утверждали авторы постов, в самое ближайшее время Япония столкнется с острой нехваткой туалетной бумаги. Маски здесь уже достать довольно трудно.

В результате в большинстве магазинов уже на следующий день можно было наблюдать одну и ту же картину с опустевшими прилавками, где еще несколько дней назад аккуратными рядами стояли никому не нужные упаковки туалетной бумаги самых разных сортов.

"Больше одной упаковки туалетной бумаги в одни руки не продаем", - написано в объявлении, которое продавцы одного из местных магазинов разместили рядом с теперь уже абсолютно пустой полкой. Сейчас приобретение даже одной пачки будет большой удачей.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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Повышенный спрос наблюдается также на обычное кусковое мыло и всевозможные дезинфицирующие средства, в том числе антибактериальные жидкости и гели для рук.

В Японии продолжает распространяться коронавирус COVID-19. Количество зараженных опасной инфекцией достигло 945 человек. Заболевшие выявлены на территории 23 префектур страны. При этом больше всего случаев зарегистрировано в северном губернаторстве Хоккайдо, где накануне власти ввели чрезвычайное положение. Там коронавирусом заболели 70 человек.

В мире Восточная Азия Япония

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