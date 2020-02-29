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Актер Том Круз помещен в карантин из-за коронавируса

Новости
    29.02.2020, 22:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Обострились проблемы вокруг съемок седьмой части боевиков серии "Миссия невыполнима", намечавшихся в Венеции. Как передает The Jerusalem Post, голливудский актер Том Круз и его коллеги из творческой группы картины помещены под карантин из-за разбушевавшейся в стране вспышки коронавируса.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно уточнениям, Круз с соратниками изолирован в "роскошном отеле Gritti Palace".

Что подтвердил задействованный в фильме британский актер Саймон Пегг. Также информация официально подтверждена студией Paramount Pictures.

По имеющимся сведениям, ни у кого из съемочной группы вирус пока не выявлен.

Карантин продлится минимум до 2 марта. Съемки, которые были должны начаться в понедельник, естественно, приостановлены. О том, когда они могут быть возобновлены, информации нет.

По последним данным число инфицированных в Италии превысили тысячу человек. Порядка тридцати уже скончались. Кроме того, первая смерть от коронавируса была только что зафиксирована в США.

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