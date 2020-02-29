Белорусский дуэт представит страну на "Евровидении-2020"

Стилизованное евровизионное сердце - одно на двоих - в награду за путевку на "Евровидение-2020" в Роттердаме досталось накануне поздно вечером в белорусской столице участникам проекта VAL Валерии Грибусовой и Владиславу Пашкевич. Именно их дуэт по итогам национального отбора представит Синеокую на песенном форуме в Роттердаме, сообщает БЕЛТА. Белорусским соловьям удалось набрать наибольшее количество баллов от профессионального жюри и зрителей - 20 из 24 возможных.

"Спасибо нашему продюсеру Андрею Калине, команде, родителям. Мы чувствовали огромную поддержку за своей спиной", - призналась Валерия, которая вместе с партнером покорила исполнением композиции на белорусском языке "Да вiдна". Это максимально стильный трек, констатировал один из ведущих конкурса Евгений Перлин. "Уверен, европейский зритель его оценит", - с надеждой добавил он.

А еще одна из его коллег на финальном отборе певица Хелена Мерааи полагает, что у дуэта "состоялся стильный номер с легко запоминающейся мелодией". Именно это и позволило ему выиграть путевку в Нидерланды, на которую в РБ претендовали 12 исполнителей.

В состав жюри в этом году вошли Дмитрий Колдун, который с песней "Work Your Magic" в финале "Евровидения-2007" занял шестое место, установив своеобразный рекорд для Беларуси на этом международном конкурсе, ZENA - представительница Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, Юрий Селезнев - один из немногих белорусских артистов, кто был презентован на "Евровидении" уже дважды: как бэк-вокалист в 2014-ом и 2015 годах, Джоанна Левиева-Сойер - продюсер и журналист с более чем 25-летним опытом на телевидении - 2012 году именно она отвечала за проведение конкурса в Болгарии, и многие другие известные музыкальные критики и исполнители.

Остается напомнить, что первый полуфинал уже 65-го конкурса песни "Евровидение-2020", на котором выступят представители РБ, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, а финал запланирован на 16 мая.