Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти

Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.

В субботу в Лахти прошла гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом. Ее серебряным призером стал лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов.

Не так давно уступивший победу на многодневной гонке "Ски Тур" россиянин на этот раз не испытывал серьезных проблем с качеством подготовки лыж и сумел финишировать вторым. Победил же финн Ииво Нисканен, который преодолел дистанцию за 32 минуты 15,5 секунды.

Большунов отстал от него на 10,1 секунды. Третий результат показал представитель Норвегии Ханс Холунн, уступивший победителю 28,8 секунды.

В шаге от подиума остановился россиянин Илья Семиков, ставший четвертым. Александр Бессмертных показал 9-й результат, Иван Якимушкин - десятый, Алексей Червоткин - 11-й. В топ-15 также попал Андрей Собакарев, а Евгений Белов стал 19-м.