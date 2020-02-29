Число зараженных коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек

В Иране за прошедшие сутки количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 увеличилось более чем на 200 человек. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За минувшие сутки зафиксировано 205 новых случаев заражения, из них девять человек, к сожалению, погибли", - цитирует слова чиновника местное телевидение.

По словам Джазанпура, не менее 123 человек в Иране выздоровели.

Накануне министерство здравоохранения ИРИ сообщало о 388 случаях заражения коронавирусом и 34 жертвах болезни.

Ранее пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко сообщил корреспонденту "Российской газеты", что заражений коронавирусом среди российских граждан в Иране нет.