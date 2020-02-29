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29.02.2020 23:03
Рубрика: В мире

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек

Текст: Александр Саможнев

Число случаев заражения коронавирусом Covid-19 составляет в Италии 1049 человек, 29 из них скончались, 50 граждан выписаны из больницы, сообщил руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
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Фото: kinopoisk.ru
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По его словам, имеются также положительные новости, в Лигурии четверо местных жителей выздоровели. Власти надеются на положительную динамику.

Борелли уточнил, что из общего числа зараженных 52 процента пациентов находятся на домашнем карантине. Они либо не имеют симптомов, либо не нуждаются в госпитализации по состоянию здоровья.

Между тем в понедельник в Италии могут начаться занятия в некоторых школах, закрытых из-за опасности коронавируса. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи премьер-министра Джузеппе Конте с региональными политиками. По данным агентства Ansa, останутся дома учащиеся только в трех наиболее пострадавших от опасной болезни регионах, включая Ломбардию.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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