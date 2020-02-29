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Рубрика: В мире

Демократы призвали Трампа не выходить из Договора по открытому небу

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Старшие демократы комитетов по иностранным делам и по делам вооруженных сил Сената США Роберт Менендес и Джек Рид призвали американскую администрацию не выходить из Договора по открытому небу. Соответствующее письмо они направили в пятницу госсекретарю Майку Помпео.

Законодатели напоминают, что участниками Договора, который служит ключевой мерой выстраивания доверия, являются 34 страны, включая США и Россию. Этот документ дает возможность совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за развертыванием вооружений и размещением войск.

США и Канада совершат наблюдательный полет над Россией

Особо обращают внимание сенаторы на то, что Договор позволяет "собирать важную информацию о размещении российских вооружений", - цитирует ТАСС. Отмечается также, что за последние 17 лет США в три раза чаще совершали полеты над Россией, чем РФ над американской территорией.

Напомним, в прошлом году газета The Wall Street Journal распространила информацию о том, что президент США Дональд Трамп намерен выйти из Договора по открытому небу. Тогда демократы в конгрессе призвали власти отказаться от этих планов, подчеркивая, что это может стать еще одним ударом по региональной стабильности. По словам главы Пентагона Марка Эспера, американская администрация пока не приняла окончательное решение по поводу дальнейшего участия в Договоре.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".

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