Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы

Российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал золотую медаль в спринте на проходящем в Беларуси чемпионате Европы по биатлону.

В субботу на чемпионате Европы по биатлону пройдут две спринтерские гонки. В первой из них на старт вышли мужчины, и тут российские болельщики были вправе надеяться на медаль.

Дистанцию в 10 км быстрее всех преодолел недавний участник чемпионата мира Матвей Елисеев, показавший результат 23 минуты 46,4 секунды. При этом россиянин допустил один промах. Впрочем, и конкуренты не обошлись без ошибок на огневых рубежах.

Ставший вторым представитель Латвии Андрей Расторгуев также совершил один промах и в итоге проиграл совсем немного - всего 4,1 секунды. Не избежал одного штрафного круга и ставший третьим норвежец Александр Андерсен. Он отстал от победителя на 25,5 секунды.

В десятку попали еще два россиянина - Саид Каримулла Халили, проигравший Елисееву 38,8 секунды и также допустивший одну ошибку на огневом рубеже. Девятым стал Кирилл Стрельцов, уступивший 43,8 секунды (1 промах). Никита Поршнев стал 11-м, проиграв 54,7 секунды (1 промах).