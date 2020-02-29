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29.02.2020 13:00
Рубрика: Общество

ФИПИ назвал минимальные баллы ОГЭ, с которыми возьмут в профильные классы

Текст: Ирина Ивойлова
ФИПИ разработал рекомендации для школ, с каким количеством баллов ОГЭ учеников девятых классов могут взять в профильный десятый класс. Если коротко, то по привычной градации - это четверка с плюсом. Какой смысл идти в профиль? Там лучше подготовят к ЕГЭ по нужным предметам и к олимпиадам, так что в 11-м классе меньше денег придется потратить на репетиторов.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Итак, чтобы претендовать на профиль по русскому языку, надо набрать на ОГЭ не меньше 26 баллов (пятерка начинается с 29-ти).

Фото: iStock
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Для математики правила другие. Хотите в естественно-научный профиль? Надо набрать не меньше 18 баллов. Будущим экономистам достаточно 18 баллов, для физико-математического профиля - 19.

Хотите в профиль по физике? Зарабатывайте на экзамене хотя бы 30 баллов из максимальных 43-х. В профиль по химии возьмут, если получено от 27 баллов, в биологический класс можно писать заявление, если ты набрал от 33 баллов на ОГЭ. Для географического надо получить 23 балла, а если мечтаете об историческом профиле, то минимум для претендента - 24.

А если в вашей школе уже есть профильный класс и в нем заполнены все места? Педагоги будут смотреть на то, как школьники сдали ОГЭ и выбирать будущих учеников по баллам. По идее, если ученик непрофильного класса сдал предмет лучше, чем тот, что учится в профиле, предпочтение должны отдать более грамотному школьнику.

Общество Образование ЕГЭ в России Большая перемена с Ириной Ивойловой

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