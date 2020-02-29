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29.02.2020 14:33
Рубрика: В мире

Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Текст: Александр Саможнев

Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину. На границе ему вручили постановление в том, что журналист якобы не смог обозначить цель визита. Местные власти не скрывали, что эти действия мотивированы политическими соображениями.

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"Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня все это, разумеется, было, в том числе, приглашение и жилье, то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху", - написал Пивоваров в Twitter.

Ситуация не поменялась и после встречи в "нормандском формате" в декабре 2019 года. Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, пригласил представителей российских СМИ посетить Украину, чтобы "ознакомиться лично с ситуацией на местах".

Однако и после столь широкого жеста на Украину не пустили трех корреспондентов телеканала НТВ по стандартной формулировке в том, что они не подтвердили цель визита, а также за посещение ранее Крыма.

Напомним, Киев неоднократно ограничивал работу российских журналистов. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация на Украине 115 российских СМИ. Кроме того, запрещена трансляция основных российских телеканалов. В этой связи МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику украинских властей.

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В декабре 2017 года УВКПЧ ООН обратило внимание на тревожную тенденцию высылки иностранных журналистов из Украины по обвинению их в "пропаганде", что становится поводом для депортации.

Наиболее вопиющим случаем является арест в мае 2018 года заведующего бюро РИА Новости на Украине Кирилла Вышинского, которого украинские спецслужбы обвинили в государственной измене. За это ему грозил длительный срок тюремного заключения. Лишь по счастливой случайности журналист попал в списки по обмену удерживаемых в России и на Украине лиц в сентябре 2019 года.

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