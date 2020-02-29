Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против "Урала"

Новости

В первый день работы "Остров Мечты" уже посетили около 40 тыс. гостей 16:45
Погиб первый советский чемпион мира по велогонкам на шоссе Андрей Ведерников 16:45
В Чечне росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами и СВУ 16:41
Власти Хубэя впервые опубликовали отчет об уровне опасности коронавируса 16:38
Депутат Госдумы назвал неприемлемым заявление Эрдогана по Сирии 16:31
В Москве закончился марш памяти Бориса Немцова 16:24
Вышел русский трейлер "Лиги монстров" 16:21
Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти 16:07
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом 15:50
Правоохранители Москвы проверяют сигналы о "минировании" Внуково и Шереметьево 15:41
Соболев выйдет в стартовом составе "Спартака" на матч с "Динамо" 15:37
Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали дочь русским именем 15:17
Минздрав Катара подтвердил первый случай заражения коронавирусом 15:13
В марше памяти Бориса Немцова в Москве участвовали около 8 тысяч человек 15:07
Geely Coolray получит спортивную версию с "задушенным" мотором 15:00
Ученые изобрели искусственную поджелудочную железу 14:50
Матч "Ювентус" - "Интер" и еще четыре матча перенесены на май из-за коронавируса 14:44
"Моника" считает, что Джо в "Друзьях" должен сыграть Шаламе 14:43
В Южном Тушине 120 семей получат новые квартиры по программе реновации 14:33
Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину 14:33
Назван актер на роль Весемира в "Ведьмаке", и это не Марк Xэмилл 14:31
Вселенский патриархат не подтвердил сообщения о готовящейся всеправославной встрече 14:29
"Зенит" - "Локомотив" - онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ 14:25
Под Петербургом насмерть сбили водителя, ставившего аварийный знак 14:23
Андрей Бочкарев: Перегон в депо "Нижегородское" полностью готов 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 16:34
Рубрика: Спорт

Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против "Урала"

Текст: Максим Домчев
Московский ЦСКА сумел уйти от поражения в концовке домашнего матча против "Урала". Встреча завершилась со счетом 1:1.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

ЦСКА в первом матче возобновившегося после зимней паузы чемпионата страны принимал "Урал". В этом матче обязанности главного тренера армейцев выполнял Сергей Овчинников, а Виктор Гончаренко отбывает дисквалификацию за нецензурные высказывания после матча с "Краснодаром", за которые КДК РФН наказал его трехматчевой дисквалификацией, один из которых условно.

Соболев выйдет в стартовом составе "Спартака" на матч с "Динамо"

В составе ЦСКА после долгого перерыва вышел защитник Виктор Васин, также с первых минут играл Дзагоев. Армейцы выглядели немного предпочтительнее соперника в первой половине встречи, но забить так и не смогли.

Во второй половине встречи счет открыли гости. После навеса с фланга Эрик Бикфалви с лета пробил верхом, а Игроь Акинфеев спасти команду не смог. В концовке "Урал" мог снять все вопросы о победителе встречи, но Андрей Егорычев после быстрой атаки не смог попасть в ворота. При этом рядом был открыт Павел Погребняк, который уж точно не промахнулся бы.

Расплата наступила в самом конце. Марио Фернандес неотразимо пробил из пределов штрафной - 1:1. После этого матча у ЦСКА стало 35 очков, столько же, сколько и у идущего вторым "Краснодара". У "Урала" - 25 очков и пока шестое место.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Футбольные клубы "Урал" Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

За сутки в провинции Идлиб зафиксировали 25 обстрелов
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
СК приступил к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Легенда
Легенда
"Теннис, я говорю "прощай": Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Хоккей
Хоккей
Заливщик льда дебютировал в матче НХЛ