Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против "Урала"

Московский ЦСКА сумел уйти от поражения в концовке домашнего матча против "Урала". Встреча завершилась со счетом 1:1.

ЦСКА в первом матче возобновившегося после зимней паузы чемпионата страны принимал "Урал". В этом матче обязанности главного тренера армейцев выполнял Сергей Овчинников, а Виктор Гончаренко отбывает дисквалификацию за нецензурные высказывания после матча с "Краснодаром", за которые КДК РФН наказал его трехматчевой дисквалификацией, один из которых условно.

В составе ЦСКА после долгого перерыва вышел защитник Виктор Васин, также с первых минут играл Дзагоев. Армейцы выглядели немного предпочтительнее соперника в первой половине встречи, но забить так и не смогли.

Во второй половине встречи счет открыли гости. После навеса с фланга Эрик Бикфалви с лета пробил верхом, а Игроь Акинфеев спасти команду не смог. В концовке "Урал" мог снять все вопросы о победителе встречи, но Андрей Егорычев после быстрой атаки не смог попасть в ворота. При этом рядом был открыт Павел Погребняк, который уж точно не промахнулся бы.

Расплата наступила в самом конце. Марио Фернандес неотразимо пробил из пределов штрафной - 1:1. После этого матча у ЦСКА стало 35 очков, столько же, сколько и у идущего вторым "Краснодара". У "Урала" - 25 очков и пока шестое место.