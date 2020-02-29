Гражданин России госпитализирован с коронавирусом в Азербайджане

Коронавирус выявили у гражданина России в Азербайджане. Он прибыл на территорию государства из Ирана.

"Он помещен в инфекционный блок специального режима", - передает "Интерфакс" сообщение оперативного штаба, созданного в Азербайджане.

В настоящее время состояние пациента врачи оценивают как стабильное. Теперь специалисты разыскивают людей, с которыми мог контактировать россиянин.

Между тем два россиянина госпитализированы в Киргизии с подозрением на Covid-19. В страну они въехали из Южной Кореи. Минздрав республики уже сообщил, что состояние граждан РФ удовлетворительное, симптомы коронавируса у них отсутствуют.