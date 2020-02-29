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29.02.2020 22:44
Рубрика: В мире

Гражданин России госпитализирован с коронавирусом в Азербайджане

Коронавирус выявили у гражданина России в Азербайджане. Он прибыл на территорию государства из Ирана.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
На рейсе Москва-Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

"Он помещен в инфекционный блок специального режима", - передает "Интерфакс" сообщение оперативного штаба, созданного в Азербайджане.

В настоящее время состояние пациента врачи оценивают как стабильное. Теперь специалисты разыскивают людей, с которыми мог контактировать россиянин.

Между тем два россиянина госпитализированы в Киргизии с подозрением на Covid-19. В страну они въехали из Южной Кореи. Минздрав республики уже сообщил, что состояние граждан РФ удовлетворительное, симптомы коронавируса у них отсутствуют.

В мире экс-СССР Азербайджан В мире экс-СССР Киргизия Распространение коронавируса COVID-19

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