"Химки" победили французский АСВЕЛ в матче баскетбольной Евролиги

Баскетболисты подмосковных "Химок" у себя дома на площадке "Арены Мытищи" в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги разгромили французский клуб АСВЕЛ (Виллербанн) с оглушительной разницей в 29 (!) очков - 108:79.

Полностью оправдан основной посыл статистического департамента Евролиги, специалисты которого заметили, что когда химчане отлично защищаются и не позволяют соперникам набрать 80 очков или больше, то, как правило, подмосковная команда одерживает победу.

- Провели отличный матч! Хорошо сыграли в первой половине, хотя в третьей четверти соперник действовать жестче, но мы продолжали гнуть свою линию. Играли в свое нападение, здорово защищались и остановили большое число бросков соперника. Нужно действовать на площадке подобным образом каждый раз. И это пример того, как выигрывать матчи, - цитирует клубная пресс-служба лидера и лучшего бомбардира (24 очка) "Химок" в этом матче Алексея Шведа. Он однозначно подтверждает тезис о преимуществе эффективной обороны.

Правда, хозяева и в нападении великолепно преуспели. Стартовая четверть - 35:28, сумасшедшая общая результативность. 65 очков в первой половине матча у нашей команды - повторение рекорда Евролиги. Швед не только поражал кольцо в привычном стиле, он активно снабжал партнеров удобнейшими передачами (13 "голевых" за всю игру). Суммарные 108 очков за матч - столько "Химки" в нынешнем турнире за предыдущие 25 туров еще никому не забивали.

Отметим, что серьезных спадов у подопечных главного тренера Римаса Куртинайтиса за пятничный вечер не было. Команда планомерно наращивала свое преимущество, выигрывая каждую четверть. И максимум отрыва пришелся не на какой-то момент середины встречи, а на самую ее концовку, как логическое завершение полного превосходства при активной поддержке пяти тысяч зрителей.

Помимо Шведа, двузначные цифры в графе "набранные очки" у его боевых партнеров Йонаса Жеребко (18), Девина Буккера (17), Яниса Тиммы (14), Криса Крамера (11) и Дайриса Бертанса (11). В составе гостей особенно и выделить некого, все смотрелись невзрачно на фоне явно поймавших кураж баскетболистов "Химок".

Лидер нашей Единой лиги усилил свои позиции в зоне попадания в плей-офф главного континентального клубного турнира, но в целом все довольно зыбко и еще предстоит нешуточная борьба в течение оставшихся семи туров "регулярки". "Химки", испанская "Валенсия" и турецкий "Фенербахче" симметрично на границе зоны плей-офф, далее в одном шаге позади еще три команды. И причем среди них "Жальгирис", который Швед и компания просто обязаны побеждать в Литве третьего марта.

Комментарий

Римас Куртинайтис, главный тренер БК "Химки"

- Команда проделала отличную работу, как в плане энергии, так и в плане самоотдачи в защите. Также мы хорошо боролись на подборе, с чем имели проблемы в предыдущих матчах. Честно говоря, ожидал от гостей большего, но это их проблемы. Мы смотрим на нашу команду, и самое главное сохранять солидность, спокойно доводить матчи до конца, а не так, как было в начале сезона, когда мы легко создавали задел в 15-17 очков, а затем побеждали с минимальной разницей. Сейчас за три минуты до сирены мы пару раз смазали из-под щита, и я считаю это неправильным, потому что не имеет разницы, сколько ты ведешь в счете - плюс 30 или плюс 50. Если свободен под кольцом, то должен стопроцентно забить, как и со штрафными бросками. В целом же рад, что команда поняла - чего я от нее хочу.

Все результаты 26-го тура

"Химки" (Московская область, Россия) - АСВЕЛ (Виллербанн, Франция) - 108:79;

ЦСКА (Москва, Россия) - "Барселона" (Испания) - 80:82;

"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 68:77;

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Панатинаикос" (Афины, Греция) - 96:78;

"Альба" (Берлин, Германия) - "Эфес" (Стамбул, Турция) - 86:99;

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 71:70;

"Баскония" (Витория, Испания) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - 71:56;

"Жальгирис" (Каунас, Литва) - "Милан" (Италия) - 105:97 (ОТ);

"Валенсия" (Испания) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция) - 86:93.

Положение команд в Евролиге

1. "Эфес" - 23 победы - 3 поражения - досрочно в плей-офф;

2. "Реал" - 20-6 - досрочно в плей-офф;

3. "Барселона" - 20-6 - досрочно в плей-офф;

4. "Маккаби" - 18-8;

5. ЦСКА - 17-9;

6. "Панатинаикос" - 14-12;

7. "Химки" - 12-14;

8. "Валенсия" - 12-14;

9. "Фенербахче" - 12-14;

10. "Жальгирис" - 11-15;

11. "Олимпиакос" - 11-15;

12. "Милан" - 11-15;

13. "Баскония" - 10-16;

14. "Црвена Звезда" - 10-16;

15. "Альба" - 9-17;

16. АСВЕЛ - 9-17;

17. "Бавария" - 8-18;

18. "Зенит" - 7-19.