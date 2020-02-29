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29.02.2020 11:42
Рубрика: В мире

Японцы за один день раскупили всю туалетную бумагу в стране

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии с полок магазинов в один момент исчезла туалетная бумага. Люди буквально за сутки смели с прилавков все остатки этого товара. Нездоровый ажиотаж в стране появился на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Вспышку массового психоза спровоцировали пользователи соцсетей, сообщает газета "Асахи симбун". В интернете появился слух о том, что туалетную бумагу и лицевые маски производят из одинакового сырья. В этой связи, утверждали авторы постов, в самое ближайшее время Япония столкнется с острой нехваткой туалетной бумаги и салфеток.

Японские власти и производители туалетной бумаги с некоторым опозданием, но все же заверили население, что ситуация под контролем, мол, туалетной бумаги хватит на всех. Впрочем, большинство японцев, которые не понаслышке помнят трагедию на АЭС "Фукусима-1", решили перестраховаться. Тогда, в марте 2011 года, из продажи на некоторое время исчезла вода и товары первой необходимости.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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В результате сегодня в большинстве магазинов можно наблюдать одну и ту же картину. Это опустевшие прилавки, где еще несколько дней назад аккуратными рядами стояли никому особо не нужные упаковки туалетной бумаги самых разных видов.

"Больше одной упаковки туалетной бумаги в одни руки не продаем", - написано в объявлении, которое висит рядом с абсолютно пустой полкой. Сейчас покупка даже одной пачки будет большой удачей.

Повышенным спросом пользуются также обычное кусковое мыло и всевозможные дезинфицирующие средства, в том числе антибактериальные жидкости и гели для рук.

Фото: REUTERS
Что на сегодняшний день известно о коронавирусе

В Японии продолжает распространяться коронавирус COVID-19. Количество зараженных опасной инфекцией достигло 945 человек. Заболевшие выявлены на территории 23 префектур страны. При этом больше всего случаев зарегистрировано в северном губернаторстве Хоккайдо, где накануне власти ввели чрезвычайное положение. Там коронавирусом заболели 70 человек.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился закрыть до начала апреля все школы в стране. Кроме того, двухнедельный перерыв в работе сделали некоторые музеи и парки развлечений, куда приходит большое количество посетителей. Так, до 15 марта закрыл свои двери токийский Диснейленд.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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