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29.02.2020 08:07
Рубрика: В мире

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

Американский истребитель F-35 не будет иметь шансов против дистанционно управляемого беспилотного истребителя. Об этом в своем Twitter заявил основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Эта публикация бизнесмена стала ответом журналисту американского издания Aviation Week Ли Хадсон, которая напомнила, что Маск на военном симпозиуме заявлял о необходимости создания альтернативы F-35. Маск отметил, что конкурентноспособным будет только беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, однако его маневры должны быть дополнены автономией, пишет РИА Новости.

Напомним, истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 производства компании Lockheed Martin был принят на вооружение Пентагоном в 2015 году. Создание этого самолета обошлось Соединенным Штатам в 1,4 триллиона долларов, что делает его самым дорогим самолетом в истории.

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