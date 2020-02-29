Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

Американский истребитель F-35 не будет иметь шансов против дистанционно управляемого беспилотного истребителя. Об этом в своем Twitter заявил основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.

Эта публикация бизнесмена стала ответом журналисту американского издания Aviation Week Ли Хадсон, которая напомнила, что Маск на военном симпозиуме заявлял о необходимости создания альтернативы F-35. Маск отметил, что конкурентноспособным будет только беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, однако его маневры должны быть дополнены автономией, пишет РИА Новости.

Напомним, истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 производства компании Lockheed Martin был принят на вооружение Пентагоном в 2015 году. Создание этого самолета обошлось Соединенным Штатам в 1,4 триллиона долларов, что делает его самым дорогим самолетом в истории.