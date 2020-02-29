Ким Чен Ын провел первые в этом году военные учения

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел первые с начала 2020 года учения Корейской народной армии, в которых были задействованы различные рода войск. Такую информацию в субботу распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учения, которыми лично руководил северокорейский лидер, состоялись 28 февраля на восточном участке фронта близ морского побережья. Отрабатывалась способность маневрирования и нанесения огневого удара оборонительных частей фронта, а также умение командования координировать совместные действия различных родов войск, пишет ТАСС.

По данным ЦТАК, в качестве мишени для нанесения удара был выбран небольшой остров, который в результате стрельб "с оглушительным громом превратился в море огня". Отмечается, что по итогам маневров Ким Чен Ын выразил восхищение боеспособностью подразделений и в целом остался доволен.

Предыдущие военные учения прошли в Северной Корее в ноябре прошлого года.