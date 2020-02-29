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29.02.2020 20:35
Рубрика: В мире

Кубинский фестиваль сигар на неделю примирил два противоположных мира

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Одним из безусловных символов Кубы, конечно же, являются сигары. Местные сигары так и называют - "абанос". Это означает, что сигара изготовлена на Острове свободы исключительно из выращенного на Кубе табака. В настоящее время для ценителей хороших сигар название "абанос" - это признак высочайшего качества и вкуса. Для самой же Кубы сигары - не столько вредная для здоровья привычка, сколько важная часть богатой культуры острова.
Вид на город Гавана. Фото: Юрий Сомов / РИА Новости Вид на город Гавана. Фото: Юрий Сомов / РИА Новости
Вид на город Гавана. Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Несмотря на всевозможные ухищрения со стороны США и попытки ввести тотальную блокаду острова, именно популярность кубинских сигар и рома во всем мире свидетельствует о том, что такие попытки, судя по всему, не увенчаются успехом. Ведь всевозможные технологические новинки, распространению которых на Кубе американцы своими санкциями еще как-то могут помешать, являются отнюдь не самым важным при производстве сигар. Куда более важным оказывается богатейший исторический опыт и идеально подходящий для производства табака климат - словом, все то, чего Кубу не сможет лишить никто.

Фото: Сергей Новиков/РГ
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе

Сегодня Куба остается мировым лидером в производстве элитных сигар. Habanos S.A. - совместное предприятие кубинской компании Cubatabaco и испанской Altadis - продает сигары в 140 странах мира (только официальных точек продаж - более 4 000) и, по заверению руководства, спрос именно на "абанос" постоянно растет. И это несмотря на то, что рынок США для Habanos закрыт - с 1962 года торговые отношения с островом не ведутся. Хотя, побывав на проходящем в эти дни в Гаване XXII Фестивале сигар, понимаешь, что от такого решения страдают, в первую очередь, сами американские любители кубинского табака. Сюда съехались представители более чем 70 стран мира. И из 2 200 участников крупного форума - значительное число именно представителей США. Удивительно, но английская речь в ее американском варианте чуть ли не чаще всего слышалась на всевозможных мероприятиях, организованных, чтобы развлечь гостей в течение фестивальной недели. А это были и великолепные ночные шоу, на которых презентовали новые лимитированные серии "абанос", и визиты на плантации табака, и на сами фабрики, где в соответствии с вековыми традициями происходит ручная скрутка сигар.

Общение с гостями фестиваля оставляет четкое понимание того, что мир сигар - совершенно особенный, закрытый мир, который живет по своим законам. Например, гаванский фестиваль является демонстрацией того, насколько сами сигары далеки от политики и идеологических пристрастий и способны объединять, казалось бы, совершенно противоположные вещи. Ведь в эти дни в кубинской столице в одном месте собрались представители двух совершенно противоположных систем. С одной стороны - это богатейшие представители капиталистического мира во всевозможных эксцентричных разноцветных костюмах, ботинках из кожи аллигатора и с часами на запястье, стоящими не один десяток тысяч долларов. Кстати, по данным ряда интернет-сайтов, в режиме реального времени отображающих положение самолетов, количество находящихся в аэропорту кубинской столицы частных бизнес-джетов резко выросло - всем этим людям надо было как-то добраться на Остров свободы. И все это при том, что принимающая сторона - это Куба. Страна, совершенно противоположная всем этим привезенным сюда на неделю фестиваля потребительским ценностям. Но это - большая политика. Которая в сигарном дыму презентации очередных "абанос" (кстати, после выхода на рынок они будут оценены в тысячи долларов за коробку, а со временем, возможно, лишь подорожают) совершенно не заметна. Здесь на равных и абсолютно по-дружески общаются, например, кубинские чиновники с американскими банкирами. При этом никто из опрошенных корреспондентом "РГ" участников мероприятия не захотел говорить о введенных США санкциях против Острова свободы - сигары не располагают к резким дискуссиям, а имеющиеся острые углы попросту обходятся стороной. Безусловно, это не решает существующих проблем, но явно демонстрирует, насколько легко в отдельных сферах может быть прорвана введенная США блокада против Кубы. Потенциал для этого имеется, осталось лишь найти политическую волю.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

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