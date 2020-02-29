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29.02.2020 15:50
Рубрика: В мире

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Текст: Александр Саможнев

Люксембург гордится тем, что станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом. С 1 марта 2020 года для поездок на автобусе, поезде или трамвае билет больше не понадобится, сообщает портал mobiliteit.lu.

Фото: iStock
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Это не касается билетов первого класса на поезда. Никаких изменений или скидок не предусматривается. Власти информировали, что бесплатный общественный транспорт заканчивается на границе. Пассажиры из соседних стран получат выгоду от льготных тарифов. Возврат средств за билеты, которые теоретически будут действительны после 29 февраля 2020 года, не производится.

Исторический день отметят концертами на четырех вокзалах королевства и другими культурными мероприятиями. По оценкам специалистов, такими решительными действиями Люксембург намерен бороться с пробками на дорогах. В столице проживают 110 тысяч человек, население всего герцогства составляет 614 тысяч жителей. Однако ежедневно на работу в Люксембург приезжают несколько сотен тысяч человек из Бельгии, Германии и Франции. В результате движение на дорогах практически блокируется.

В мире Европа Люксембург

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