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Рубрика: В мире

Мартовский саммит АСЕАН и США отменен из-за коронавируса

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был состояться в марте в Лас-Вегасе, отложен на неопределенный срок. Причиной такого решения стали опасения, связанные с распространением коронавируса нового типа.

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
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Такую информацию в пятницу распространило агентство Reuters, ссылаясь на источники в американской администрации. Предложение о проведении этого саммита лидерам АСЕАН в ноябре прошлого года направил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома подчеркивал, что встреча в Лас-Вегасе позволит расширить и укрепить взаимное сотрудничество в особо важных сферах, пишет ТАСС.

Предыдущие два года Трамп не участвовал во встречах по линии АСЕАН. На последнем саммите, состоявшемся в ноябре 2019 года, американскую делегацию возглавляли помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и министр торговли Уилбур Росс.

В мире США Международные организации АСЕАН

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