Матч "Ювентус" - "Интер" и еще четыре матча перенесены на май из-за коронавируса

Руководство итальянской Серии А объявило о переносе пяти мячей 26 тура чемпионата Италии на май из-за коронавируса.

Ранее планировалось провести несколько матчей без зрителей, но на Севере Италии продолжает расти число зараженных коронавирусом. В результате 5 матчей 26-го тура чемпионата страны будут сыграны 13 мая.

В числе перенесенных матч между "Ювентусом" и "Интером". Также изменилась дата проведения матчей "Удинезе" - "Фиорентина", "Милан" - "Дженоа", "Парма" - СПАЛ и "Сассуоло" - "Брешия", сообщает Football Italia.

В прошлом туре были перенесены три матча, а в четверг встреча Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" прошла без зрителей.