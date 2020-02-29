Милан Кнежевич: Американский посол неформально правит Черногорией

Американский посол в Подгорице Джуди Райзинг-Райнке сейчас фактически неформальный правитель Черногории: к ней все ходят на консультации - и правящий режим, и так называемая проамериканская и прозападная оппозиция; у нее утверждается стратегия. Об этом открыто предупреждает Милан Кнежевич, председатель Демократической народной партии и один из лидеров оппозиционного Демократического фронта, противостоящего политике действующих черногорских властей во главе с президентом Мило Джукановичем.

В этой связи примечателен рассказ политика о так называемом "государственном перевороте" в Черногории в 2016 году, за участие в котором он был осужден на пять лет.

"Самое важное в этом проекте, известном как "государственный переворот", то, что речь идет об инсценировке, организованной режимом при помощи в первую очередь британской разведслужбы, - поделился в интервью "Русскому репортеру" Милан Кнежевич. - По их расчетам стало понятно, что Джуканович не сможет выиграть выборы, а если Демократический фронт придет к власти, то организует референдум и остановит вхождение Черногории в НАТО, что означало бы расширение влияния России на Балканах и Средиземноморье. Поэтому им было важно, чтобы в инсценировку были включены лидеры Демфронта - двое воображаемых русских и сербские националисты. Все это уголовное дело можно назвать вульгарным фарсом, который длился полтора года, и самое абсурдное, что обвиняемые не были знакомы друг с другом. Не было предоставлено ни одного доказательства, что Мандич (председатель партии "Новая сербская демократия" - прим. "РГ") и я контактировали с людьми, которые были указаны как организаторы так называемого "государственного переворота" - а именно с Шишмаковым и Поповым. Это был бы первый в истории госпереворот, где не было ни оружия, ни кровопролития, ни внедренных агентов в полиции и армии; это был бы первый госпереворот, в котором свидетель, сотрудничающий с прокуратурой, даже имя свое настоящее скрыл".

По словам оппозиционера, Черногория после вступления в НАТО в 2017 году полностью оккупирована Североатлантическим альянсом. "Мы стали обычной колонией НАТО, которую они будут эксплуатировать через различные свои военные миссии и горячие точки по всему миру, - констатирует он. - Сам факт, что черногорские военные сейчас находятся в Афганистане и с каждым годом их численность там растет (причем в миссиях, где они рискуют жизнью), лучше всего говорит о том, что Черногория и ее армия стали экспериментом стран НАТО и заменителем для американских, британских и других доминирующих в альянсе стран… А в прошлом году у нас была возможность услышать, как президент США Дональд Трамп, когда его спросили, готов ли он активировать пятую статью договора НАТО и защитить Черногорию, если на нее нападет другое государство, ответил примерно в таком духе: "Неужели вы думаете, что мы настолько сумасшедшие, что ввяжемся в войну ради черногорцев? Вы понятия не имеете, насколько это воинственный и нестабильный народ!" Тем самым он ясно дал понять, как именно воспринимают Черногорию".

Кнежевич считает, что в Черногории сейчас реализуется украинский сценарий, поскольку Сербская Православная Церковь (СПЦ) единственная жестко выступила против отделения Украинской церкви от духовной юрисдикции Московского патриархата.

"Ее было решено расколоть любыми способами и интригами, - подчеркивает он. - То есть СПЦ расплачивается за "грех" лояльности Московскому патриархату в противостоянии Вселенскому патриарху, принявшему абсолютно неразумное решение, которое ведет к расколу православия - не только в России, не только в Сербии, но и, боюсь, православия как такового".

Политик обращает внимание на тот факт, что если Россия желает осуществлять свое влияние на Балканах, ей необходимо сменить тактику: ведь в данный момент весь регион, за исключением Сербии и Боснии и Герцеговины, покрыт "зонтиком" НАТО и находится под влиянием альянса. "Вы видели, как в Македонии был осуществлен жесткий переворот - классический пример реального госпереворота за авторством ЦРУ и Ми-6: когда восемь депутатов тогдашней правящей коалиции шантажом заставили голосовать за изменения в конституцию и переименование страны, хотя на референдуме это решение не получило поддержку", - напоминает он.

Политик открыто заявляет, что не перестанет любить Россию, какой бы ни была ее политика, так как любовь к России и русскому народу не основывается ни на геополитических трендах, ни на интересе России к Балканам. "Россия сама должна определить, в чем состоят ее геостратегические интересы, - отмечает он. - Если ее геостратегическая политика - защитить границы на Востоке, тогда она будет заниматься в основном этим. Если же ее интерес - распространять свое влияние шире через так называемую "мягкую силу", то она, вероятно, предпримет шаги и на Балканах, и где посчитает необходимым… Что же касается любви к России - вот вы сейчас в моем офисе, и я не знаю, какое у вас впечатление складывается: вы в кабинете черногорского или русского политика? Вот висят портреты - Жуков, Достоевский, Есенин, Гоголь, фотографии с президентом Путиным, вот диорама Сталинградской битвы. Хотел бы я увидеть хотя бы одного российского политика, у которого есть все это в кабинете! А все, что у меня есть в офисе, - это мне не Россия обеспечила или Сербия, а я сам приобрел. Поскольку верил и продолжаю верить в необходимость наилучших из возможных отношений между нашими странами".