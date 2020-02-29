Минздрав Катара подтвердил первый случай заражения коронавирусом

ервый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Катаре, сообщает Катарское информационное агентство.

По данным источников издания, министерство здравоохранения официально объявило о регистрации первого в стране подтвержденного случая коронавируса.

Ранее коронавирус был выявлен в Бахрейне, Ираке, Кувейте, Омане и Алжире. Напомним, число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, выздоровели свыше 39 тысяч.

По данным ВОЗ, коронавирус зафиксирован в 51 стране мира, число зараженных достигло 4691, скончались 67 граждан. Однако организация пока не объявляет заболевание пандемией.