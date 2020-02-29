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29.02.2020 16:25
Рубрика: Общество

Минздрав обновил рекомендации по выявлению коронавируса

Текст: Марина Трубилина
Минздрав скорректировал рекомендации для врачей по выявлению коронавируса. Обновленная информация будет направлена во все медучреждения.
Минздрав Катара подтвердил первый случай заражения коронавирусом

Пациентам, у которых есть проявления простуды или острой респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель, боль в горле, недомогание, головная боль) нужно обращаться в поликлинику по месту жительства, где им будет бесплатно оказана медицинская помощь. Если заболевший в последние две недели посещал страны, в которых зарегистрированы случаи короновирусной инфекции Covid-19, необходимо сообщить об этом врачу. После осмотра медработник примет решение, целесообразно ли направлять больного для проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Чтобы не заболеть этой инфекцией, рекомендуется соблюдать простые правила: чаще мыть руки с мылом, не прикасаться немытыми руками к лицу, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды, а также воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу - Китай, Южную Корею, Италию, Иран.

В памятке Минздрава отмечается, что коронавирус - это возбудитель ОРВИ, при которой отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Симптомы болезни - повышение температуры, утомляемость, ощущение тяжести в груди, заложенность носа, чихание и кашель, бледность, боли в мышцах и в горле. Инфекция может вызвать такие осложнения как отит, сепсис, синусит, бронхит и пневмонию, миокардит (воспаление сердечной мышцы). У детей также отмечаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Распространение коронавируса COVID-19

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