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29.02.2020 10:24
Рубрика: Общество

Москвичи сдали на переработку более 50 тыс. новогодних елей

Текст: Ирина Огилько

Акция "Елочный круговорот" в Москве завершена. В этом году москвичи сдали на переработку 51 813 новогодних елей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ГПБУ "Мосприрода" и префектурами Москвы в рамках акции "Елочный круговорот" было организовано более 440 пунктов приема, из них 26 установлено по итогам голосования на портале "Активный гражданин".

Напомним, что цель акции - правильная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания населения к теме раздельного сбора отходов. Собранные елки перерабатываются в щепу, а затем используются для компостирования и производства почвогрунтов, отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.

Акция "Елочный круговорот" проводится ежегодно с 2016 года, утилизация новогодних деревьев осуществляется бесплатно.

Общество Экология Москва Правительство Москвы

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