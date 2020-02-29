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29.02.2020 19:35
Рубрика: Экономика

На переобучение молодых мам и пожилых людей направили более 7 млрд рублей

Текст: Марина Трубилина

В 2020 году заключено уже около 4,5 тысячи договоров на переобучение молодых матерей. Об этом сказал глава Минтруда Антон Котяков во время рабочей поездки в Калугу, где он открыл модернизированный в рамках пилотного проекта Центр занятости населения.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В программе переобучения, как сообщают в Минтруде, могут участвовать женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также безработные матери детей-дошкольников. Период обучения составляет не более полугода. В 2020 году на реализацию этого проекта выделено 2,3 миллиарда рублей. К середине февраля на переобучение и повышение квалификации уже направлены 1 306 женщин.

В 2019 году, по словам министра, практически в два раза была перевыполнена программа по переобучению граждан предпенсионного возраста. "Повышение квалификации прошли более 140 тысяч граждан предпенсионного возраста. Из них порядка 25 тысяч прошли переобучение по стандартам WorldSkills по рабочим профессиям", - сказал Котяков.

С 2020 года предусмотрено обучение как граждан предпенсионного возраста, так и лиц в возрасте 50 лет и старше. К середине февраля органами службы занятости заключены договора на организацию обучения 7 055 человек, 3 207 из них уже направлены на учебу. На организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан старшего возраста ежегодно предусматривается 5 миллиардов рублей из федерального бюджета.

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