На рейсе Москва-Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на новый коронавирус Covid-19 выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин в международном аэропорту Шоуду в столице Китая. У находившихся на борту граждан России симптомов болезни не обнаружено, сообщили в посольстве России в Пекине.

По данным дипломатов, пассажир с признаками заболевания является гражданином иностранного государства. Он следовал из Ирана транзитом через аэропорт Шереметьево в Пекин. В этой связи пассажиры и экипаж воздушного судна были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики.

Между тем "Аэрофлот" остался единственной российской авиакомпанией, которая имеет право на перевозку пассажиров в Китай с учетом запретов из-за коронавируса. Сохранились все рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.