ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов

Завтра - 1 марта (да, да, выходной, но заявления принимаются до 1 марта включительно) - последний день подачи заявлений на ОГЭ-2020. Выпускники должны сдать четыре экзамена: два обязательных и два по выбору. Что надо знать каждому девятикласснику про ОГЭ-2020?

1. Проверьте, есть ли в личном кабинете подтверждение вашей регистрации на экзамены. Как показывает опыт, ошибок в подаче заявлений бывает много. Вот самая распространенная: выпускники указывают в заявлении только два экзамена по выбору. Им кажется, что обязательные экзамены - русский язык и математику - указывать не надо, на то они и обязательные. А машине, которая обрабатывает документы, нужно, чтобы было заполнено четыре позиции, а не две. Написали только два предмета? Вам приходит в личный кабинет отрицательный ответ, и заявление к рассмотрению не принимается. Еще есть время, убедитесь, что все документы заполнены правильно.

2. В заданиях ОГЭ-2020 много изменений. Главное - уметь использовать знания для решения практических задач, найти информацию в тексте, аргументировать решение задачи, понять ее практическое использование. В заданиях по математике, например, может быть дан чертеж дома. У ученика спрашивается: сколько обоев надо купить, чтобы оклеить две комнаты? А если оклеить надо только коридор и двумя видами обоев? Еще пример: в заданиях на проценты могут попросить вычислить вероятность того, что то или иное событие не состоится. Часто ученики забывают ключевое слово "НЕ", забывая вычесть из 100 процентов полученный результат.

3. В ОГЭ появилась экспериментальная часть. Например, время на экзамен по химии из-за этого увеличилось на 40 минут. Так что если на уроках физики, химии, биологии у вас не ставят экспериментов, на ОГЭ можно попасть в неприятную ситуацию. Особенно трудно будет ученикам непрофильных классов. Что делать? Пока не поздно, подойти к учителю и попросить позаниматься индивидуально или искать репетитора на стороне - желательно школьного педагога, который имеет доступ к лабораторному оборудованию.

4. ОГЭ - не просто выпускной экзамен, но еще и возможность поступить в десятый профильный класс. Для ученика экзамен в девятом классе оценивается по привычной пятибалльной системе, но это так называемые переводные баллы. Есть еще и первичные. Предполагается, что максимальный балл по русскому языку - 33, максимум по математике - 32, физике - 43, химии - 40, биологии - 45, географии - 31, обществознанию - 35, а истории - 34. Так что есть смысл напрягаться на ОГЭ. Чем выше балл - тем больше шансов попасть в профиль.

5. Имейте в виду - у каждого есть право на ошибку. Даже на ОГЭ. Неудовлетворительную оценку можно будет пересдать в резервный день. Если снова неуд, то пересдать экзамен разрешат в сентябре.