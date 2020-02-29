Панарин обновил рекорд результативности в проигранном "Филадельфии" матче

"Нью-Йорк Рейнджерс" уступил "Филадельфии" со счетом 2:5, несмотря на голевые передачи Артемия Панарина, установившего рекорд результативности, и Павла Бучневича. В первом периоде "рейнджеры" из-за перелома ноги лишились форварда Криса Крайдера.

Начало встречи не предвещало для "Рейнджерс" крупных неприятностей. Уже на третьей минуте встречи Йеспер Фаст вывел свою команду вперед, а ассистировал ему Артемий Панарин. Для россиянина эта передача стала 88-м очком в нынешнем сезоне - это его новый рекорд. Ранее Панарин не набирал более 87 очков в регулярном чемпионате.

Также лидер "Рейнджерс" почти догнал защитника Сергея Зубова, которому принадлежит рекорд по результативности россиян в этом клубе. Его результат - 89 очков в сезоне.

Увы, радость оказалась недолгой. В первом периоде гости пропустили гол от Шона Кутюрье, которому ассистировал Иван Проворов, и лишились одного из своих лидеров Криса Крайдера, у которого после попадания шайбы был диагностирован перелом ноги. А ведь совсем недавно этот 28-летний хоккеист продлил контракт с "Рейнджерс" на семь лет.

После этого "Филадельфия" забросила еще четыре шайбы, на что гости смогли ответить лишь одной, в комбинации предшествующей которой отметился пасом вернувшийся в строй после аварии и Павел Бучневич.

В другом матче "Каролина" потерпела домашнее поражение от "Колорадо" - 2:3. У победителей россиянин Владислав Наместников отметился голевой передачей.