Пенсионная реформа во Франции будет принята без голосования в парламенте

Правительство Франции примет законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте, заявил премьер-министр Эдуар Филипп в ходе выступления в нижней палате парламента.

"Правительств решило взять на себя ответственность за законопроект, устанавливающий универсальную пенсионную систему. Это позволяет сделать статья 49 пункт 3 конституции Франции от 1958 года", - цитирует премьера телеканал BFM.

Филипп подчеркнул, что пора прекратить бесконечное затягивание принятия принципиального законопроекта. Из внесенных оппозицией 40 тысяч поправок к документу более 29 тысяч еще не выносились на обсуждение. А за 115 часов дебатов законодатели рассмотрели и приняли лишь 8 статей из 65.

По словам премьер-министра, правительство считает проект пенсионной реформы "одним из самых амбициозных" в рамках преобразования страны. "Я искренне сожалею, что приходится прекращать дебаты, я многого ожидал от них. Я надеялся, что они позволят нам сблизить позиции", - указал Филипп. Выступление главы кабинета было встречено возгласами недовольства представителей левой оппозиции.

Между тем правительство Франции приняло решение исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого выплачивается пенсия в полном объеме.

В письме премьер-министра профсоюзам говорится, что этот шаг должен продемонстрировать доверие к социальным партнерам. Из законопроекта исключается положение, предусматривающее постепенное приближение, начиная с 2022 года, возраста, с которого выплачивается пенсия в полном объеме в 64 года в 2027 году. Этот пункт вызывал наибольшее недовольство профсоюзов. По данным правительства, к 2025 году дефицит Пенсионного фонда Франции может достигнуть 17 миллиардов евро.