Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Эквадоре

Первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Эквадоре, заявила министр здравоохранения Каталина Андрамуньо Себайос.

По ее словам, несмотря на принятые меры, вирус все же попал на территорию страны. Издание El Universo утверждает, что пациентка находится в реанимации в критическом состоянии. Около 80 человек, которые контактировали с заболевшей, находятся под наблюдением врачей. Женщина прибыла в Эквадор в начале февраля прямым рейсом из Мадрида

Между тем власти страны приняли дополнительные меры безопасности. Был ужесточен контроль и наблюдения в наземных, морских и воздушных пунктах въезда. Информация о коронавирусе, а также о признаках, симптомах и лечении опасной болезни доведена до сведения персонала системы здравоохранения и эпидемиологического контроля.

Кроме того, эквадорское общество микробиологов через социальные сети призвало граждан быть бдительным и избегать контактов с людьми, которые побывали в последнее время в Китае, особенно в Ухане или его окрестности.