Новости

Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану 19:45
На переобучение молодых мам и пожилых людей направили более 7 млрд рублей 19:35
Тедеско признался, что "Спартаку" немного повезло в матче с "Динамо" 19:30
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Эквадоре 19:28
Гибель людей от сухого льда попала на видео 19:25
Пушков прокомментировал слова Пристайко о прощении бывших врагов 19:19
Украинские националисты распылили газ во время судебного заседания 18:25
Россиянина спасли из-под лавины на горнолыжном курорте в Болгарии 18:18
В Москве подрались болельщики "Спартака" и "Динамо" 18:13
МИД указал на важность мирного соглашения между США и талибами для РФ 18:08
Дзюба не попал в заявку "Зенита" на матч против "Локомотива" 18:07
Вильфанд: Невероятный рекорд установила нынешняя зима в Москве 17:51
Отец актера Дмитрия Марьянова подал в суд на своего внука и вдову сына 17:15
США и "Талибан" подписали мирное соглашение 17:06
В первый день работы "Остров Мечты" уже посетили около 40 тыс. гостей 16:45
Погиб первый советский чемпион мира по велогонкам на шоссе Андрей Ведерников 16:45
В Чечне росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами и СВУ 16:41
Власти Хубэя впервые опубликовали отчет об уровне опасности коронавируса 16:38
Депутат Госдумы назвал неприемлемым заявление Эрдогана по Сирии 16:31
В Москве закончился марш памяти Бориса Немцова 16:24
Вышел русский трейлер "Лиги монстров" 16:21
Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти 16:07
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом 15:50
Правоохранители Москвы проверяют сигналы о "минировании" Внуково и Шереметьево 15:41
Соболев выйдет в стартовом составе "Спартака" на матч с "Динамо" 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 19:28
Рубрика: В мире

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Эквадоре

Текст: Александр Саможнев

Первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Эквадоре, заявила министр здравоохранения Каталина Андрамуньо Себайос.

Фото: AFP Photo/LIU Jin
Власти Хубэя впервые опубликовали отчет об уровне опасности коронавируса

По ее словам, несмотря на принятые меры, вирус все же попал на территорию страны. Издание El Universo утверждает, что пациентка находится в реанимации в критическом состоянии. Около 80 человек, которые контактировали с заболевшей, находятся под наблюдением врачей. Женщина прибыла в Эквадор в начале февраля прямым рейсом из Мадрида

Между тем власти страны приняли дополнительные меры безопасности. Был ужесточен контроль и наблюдения в наземных, морских и воздушных пунктах въезда. Информация о коронавирусе, а также о признаках, симптомах и лечении опасной болезни доведена до сведения персонала системы здравоохранения и эпидемиологического контроля.

Кроме того, эквадорское общество микробиологов через социальные сети призвало граждан быть бдительным и избегать контактов с людьми, которые побывали в последнее время в Китае, особенно в Ухане или его окрестности.

В мире Южная Америка Эквадор Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

США и "Талибан" подписали мирное соглашение
Депутат Госдумы назвал неприемлемым заявление Эрдогана по Сирии
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
СК приступил к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях