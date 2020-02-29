Погиб первый советский чемпион мира по велогонкам на шоссе Андрей Ведерников

В возрасте 60 лет трагически погиб чемпион мира по велогонкам на шоссе Андрей Ведерников.

О гибели первого советского велоспорта чемпиона сообщила в субботу пресс-служба Федерации велосипедного спорта России. Организация выразила соболезнования родным и близким бывшего спортсмена.

Генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый заявил РИА Новости, что федерация окажет финансовую поддержку родным и близким Андрея Ведерникова. Агентство также сообщило, что бывший спортсмен погиб в результате несчастного случая.

Успех к Ведерникову пришел на чемпионате мира 1981 года. Он стал первым в истории Советского Союза спортсменом, выигравшим гонку на чемпионате мира. В тот же год он был признан лучшим велогонщиком мира.