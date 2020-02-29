Прототип корабля Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе

Испытания прототипа космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки компании SpaceX Илона Маска потерпели неудачу на полигоне в штате Техас. При наддуве жидким азотом аппарат взорвался в нижней части, а его остатки взлетели на высоту 10-20 метров и были разбросаны на большом расстоянии, сообщает RT.

По оценкам специалистов, компании SpaceX придется вносить изменения в программу после потери прототипа, поскольку предполагалось, что он будет первым выполнять полет.

Напомним, в ноябре 2019 года другой прототип корабля Starship Mk1 разорвался при испытаниях на герметичность в Бока-Чика. Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он также будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.

Ракета SuperHeavy и Starship строятся на двух объектах компании, расположенных во Флориде и Техасе. Самая совершенная транспортная система в истории космической отрасли должна быть готова к 2021 году. Затем состоится первый беспилотный грузовой полет на околоземную орбиту и пилотируемый полет вокруг Луны.