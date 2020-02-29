Арбитр Турбин удалил Семина в первом тайме матча "Зенит" - "Локомотив"

В матче 20-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Локомотивом" был удален главный тренер гостей Юрия Семин. 72-летний специалист всегда отличается крайне эмоциональным поведением на скамейке запасных. И гостевой матч против питерецев не стал исключением.

На 14-й минуте встречи наставник московского клуба бурно выразил недовольство действиями арбитра. Евгений Турбин предъявил мэтру отечественного тренерского цеха первую желтую карточку. А спустя 10 минут Юрий Семин снова был крайне эмоционален - после нарушения Лукаса Барриоса против Грегожа Крыховяка. Как результат - вторая желтая и красная карточки.

Теперь Юрий Семин пропустит следующий матч "Локомотива" - с "Ахматом" 8 марта в Москве.