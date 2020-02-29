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Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
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29.02.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр пообещал потепление до плюс девяти градусов

Текст: Ольга Игнатова
Март начнется с резкого потепления в столичном регионе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если в последний день февраля днем всего 2-4 градуса, ветрено и небольшие осадки, то уже первого марта температура будет расти, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Первого марта ночью будет минус 3-5 градусов, а днем до плюс 5 градусов. Без осадков, переменная облачность.

Фото: iStock
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

В понедельник, второго марта, небольшой дождь, ночью плюс 2-4, днем плюс 4-6 градусов. Во вторник, третьего марта, облачно, небольшие осадки, ночью до плюс 3 градусов, днем плюс 2-7 градусов. И дальше - с четвертого по шестое марта - облачно, небольшой дождь, по ночам ноль-плюс 5 градусов, днем плюс 3-8 градусов. Седьмого и восьмого марта природа готовит представительницам прекрасного пола свой сюрприз - ночью предположительно ожидается плюс 1-4 градуса, а днем плюс 4-9 градусов.

Эти температуры, как отметила синоптик, превысят нормы первой декады марта на 6-8 градусов.

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