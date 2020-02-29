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29.02.2020 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Правоохранители Москвы проверяют сигналы о "минировании" Внуково и Шереметьево

Текст: Юрий Гаврилов

В субботу столичные правоохранители были вынуждены проверять целый ряд анонимных сообщений о минировании крупных городских объектов. Неизвестные "просигналили", что взрывные устройства заложены на девяти железнодорожных вокзалах Москвы, в аэропортах Внуково и Шереметьево, а также в телецентре "Останкино".

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Поскольку такие сообщения поступают в полицию чуть ли не ежедневно и, как правило, не подтверждаются, проверку устроили без массовой эвакуации населения. Все указанные анонимами объекты продолжали работать в штатном режиме.

Так называемый телефонный терроризм - явление, к сожалению, широко распространенное по всему миру, в том числе в России. Часто авторами тревожных звонков оказываются психически больные люди. Как утверждают специалисты, ранней весной и осенью у них случается обострение болезни, которое нередко находит выражение и подобным образом.

Однако бывает, что звонок в полицию о минировании делают здоровые граждане. Например, так неоднократно поступали пассажиры, опаздывающие на поезд или самолет и надеющиеся, что за сигналом о возможном взрыве последует задержка рейса.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС
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Все подобные звонки правоохранители обязательно проверяют. Нередко такие проверки становятся основанием для возбуждения уголовных дел. К примеру, в июне 2017 года в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) полиция возбудила дело на мужчину, заявившего о заложенной бомбе в рейсовом автобусе, в котором он ехал. По данным правоохранителей, этот гражданин в пьяном виде устроил скандал в салоне автобуса, затем представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал о взрывном устройстве.

Месяц спустя в Питере задержали и завели уголовное дело на 62-летнего пенсионера, сообщившего о якобы готовящемся теракте на стадионе "Санкт-Петербург Арена". Этот мужчина также находился в нетрезвом состоянии.

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