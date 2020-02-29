"Спартак" обыграл "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ

Московский "Спартак" с победы начал весенний отрезок Премьер-лиги. В матче 20-го тура "красно-белые" обыграли на чужом поле "Динамо" - 2:0.

Занятная статистика: "бело-голубые" не могут одолеть своего принципиальном соперника в домашних встречах аж с 2008 года. С тех пор динамовцы десять раз принимали "Спартак" и потерпели шесть поражений.

С учетом того, что сегодняшний поединок был первым официальным матчем для обеих команд в календарном году, ждать какого-то искрометного футбола было наивно. Впрочем, есть в составе "красно-белых" игрок, который в нынешнем сезоне чуть ли не в каждой игре может выдать спектакль. Речь о Зелимхане Бакаеве.

Именно Бакаев на 29-й минуте с передачи новичка "Спартака" Александра Соболева открыл счет в матче. А во второй половине Зелимхан отметился результативным пасом на Романа Зобнина. Справедливости ради, "Динамо" старалось и могло забить, как минимум, один мяч. Два отличных шанса было у новобранца "бело-голубых" Николая Комличенко, вышедшего на замену во второй половине. Форварду сборной России откровенно не везло: в первом эпизоде на 58-й минуте он пробил в штангу, во втором попал в перекладину.

"Спартак" одержал важнейшую победу и улучшил положение в таблице. В активе команды Доменико Тедеско 25 очков. Столько же набрал на данный момент набрали еще три клуба, расположившиеся с 6-го по 8-е места - "Урал", "Арсенал" и "Уфа". При этом у туляков и уфимцев есть еще по матчу в запасе. Что касается "Динамо", то "бело-голубые" опустились на десятую строчку с 24 очками.