"Спартак" обыграл "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ

Новости

Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану 19:45
На переобучение молодых мам и пожилых людей направили более 7 млрд рублей 19:35
Тедеско признался, что "Спартаку" немного повезло в матче с "Динамо" 19:30
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Эквадоре 19:28
Гибель людей от сухого льда попала на видео 19:25
Пушков прокомментировал слова Пристайко о прощении бывших врагов 19:19
Украинские националисты распылили газ во время судебного заседания 18:25
Россиянина спасли из-под лавины на горнолыжном курорте в Болгарии 18:18
В Москве подрались болельщики "Спартака" и "Динамо" 18:13
МИД указал на важность мирного соглашения между США и талибами для РФ 18:08
Дзюба не попал в заявку "Зенита" на матч против "Локомотива" 18:07
Вильфанд: Невероятный рекорд установила нынешняя зима в Москве 17:51
Отец актера Дмитрия Марьянова подал в суд на своего внука и вдову сына 17:15
США и "Талибан" подписали мирное соглашение 17:06
В первый день работы "Остров Мечты" уже посетили около 40 тыс. гостей 16:45
Погиб первый советский чемпион мира по велогонкам на шоссе Андрей Ведерников 16:45
В Чечне росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами и СВУ 16:41
Власти Хубэя впервые опубликовали отчет об уровне опасности коронавируса 16:38
Депутат Госдумы назвал неприемлемым заявление Эрдогана по Сирии 16:31
В Москве закончился марш памяти Бориса Немцова 16:24
Вышел русский трейлер "Лиги монстров" 16:21
Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти 16:07
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом 15:50
Правоохранители Москвы проверяют сигналы о "минировании" Внуково и Шереметьево 15:41
Соболев выйдет в стартовом составе "Спартака" на матч с "Динамо" 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 18:34
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" обыграл "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Синицын
Московский "Спартак" с победы начал весенний отрезок Премьер-лиги. В матче 20-го тура "красно-белые" обыграли на чужом поле "Динамо" - 2:0.

Занятная статистика: "бело-голубые" не могут одолеть своего принципиальном соперника в домашних встречах аж с 2008 года. С тех пор динамовцы десять раз принимали "Спартак" и потерпели шесть поражений.

С учетом того, что сегодняшний поединок был первым официальным матчем для обеих команд в календарном году, ждать какого-то искрометного футбола было наивно. Впрочем, есть в составе "красно-белых" игрок, который в нынешнем сезоне чуть ли не в каждой игре может выдать спектакль. Речь о Зелимхане Бакаеве.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
"Динамо" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ

Именно Бакаев на 29-й минуте с передачи новичка "Спартака" Александра Соболева открыл счет в матче. А во второй половине Зелимхан отметился результативным пасом на Романа Зобнина. Справедливости ради, "Динамо" старалось и могло забить, как минимум, один мяч. Два отличных шанса было у новобранца "бело-голубых" Николая Комличенко, вышедшего на замену во второй половине. Форварду сборной России откровенно не везло: в первом эпизоде на 58-й минуте он пробил в штангу, во втором попал в перекладину.

"Спартак" одержал важнейшую победу и улучшил положение в таблице. В активе команды Доменико Тедеско 25 очков. Столько же набрал на данный момент набрали еще три клуба, расположившиеся с 6-го по 8-е места - "Урал", "Арсенал" и "Уфа". При этом у туляков и уфимцев есть еще по матчу в запасе. Что касается "Динамо", то "бело-голубые" опустились на десятую строчку с 24 очками.

Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против "Урала"
Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

США и "Талибан" подписали мирное соглашение
Депутат Госдумы назвал неприемлемым заявление Эрдогана по Сирии
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
СК приступил к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова
Легенда
Легенда
"Теннис, я говорю "прощай": Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Хоккей
Хоккей
Заливщик льда дебютировал в матче НХЛ