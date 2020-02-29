В Южном Тушине 120 семей получат новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он рассказал, что в районе Южное Тушино, квартал 4, по Светлогорскому проезду, вл. 7/1/1 началось сооружение дома на 120 квартир для переселения по программе реновации. Пока идут подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию, по словам Рафика Загрутдинова, планируется в 2021 году.

Строится дом по индивидуальному проекту. Его фасады облицуют искусственным камнем под кирпич и элементами из металла, для кондиционеров предусмотрены декоративные корзины. Из 120 квартир в доме 69 однокомнатных, 27 - двухкомнатных и 24 - трехкомнатных.

Для маломобильных граждан предусмотрено создание безбарьерной среды. Первый этаж будет нежилым, с витражным остеклением. Вестибюль жилой части здания - с лифтовым холлом, колясочными, помещениями дежурного с санитарным узлом, помещением для хранения уборочного инвентаря.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Будут высажены более 200 деревьев и кустарников. Установят и детскую, и спортивную площадки. В дополнение к подземной парковке на территории дома будет обустроена открытая автостоянка.

"Всего на северо-западе Москвы в программу реновации включен 431 жилой дом общей площадью 1,5 млн. кв м, а в районе Южное Тушино новые квартиры получат жители 111 сносимых домов. Для начала переселения подобраны три стартовые площадки, активно продолжается работа по подбору новых", - добавил Рафик Загрутдинов.