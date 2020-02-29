В марше памяти Бориса Немцова в Москве участвовали около 8 тысяч человек

Согласованная с властями Москвы акция в память убитого пять лет назад Бориса Немцова прошла спокойно и достойно.

Люди собрались на Страстном бульваре и прошли до проспекта Академика Сахарова - как и было оговорено. Конечно, были плакаты с политическими требованиями, но экстремистские лозунги не звучали.

Вместо заявленных 30 тысяч человек пришли, по оценке правоохранительных органов, около 8 тысяч. Возможно, на явку повлияла не очень теплая и ветреная погода. В полиции и Росгвардии сообщили, что акция прошла без правонарушений и происшествий.