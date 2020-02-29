В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

В центре Москвы начался марш памяти Бориса Немцова - согласованная городскими властями мемориальная акция, посвященная пятой годовщине гибели политика.

Маршрут марша пролегает от Страстного бульвара по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова. В поданной организаторами заявке значилось предполагаемое число участников - 30 тысяч человек, однако к началу акции на Страстном бульваре собралось явно существенно меньше людей.

Точное число участников предстоит подсчитать правоохранительным органам - безопасность акции обеспечивают сотрудники полиции, вход на бульвар организован через рамки металлоискателей рядом со зданием бывшего кинотеатра "Россия". Полицейские ведут себя подчеркнуто вежливо, но внимательно осматривают людей, проходящих через рамки. При этом на маршруте марша полиции немного.

Из громкоговорителя, установленного на полицейской машине возле рамок, повторяется объявление: "В соответствии с федеральным законодательством участники публичных акций не вправе скрывать свое лицо, носить маски и другие средства маскировки".

Впрочем, никто лица и не скрывает. В руках участников марша флаги России, портреты Бориса Немцова, флаги с символикой политических партий. На одной из растяжек написано: "Свобода стоит дорого". На другой, с символикой партии "Яблоко": "За Конституцию свободы".

Напомню, Борис Немцов - политический деятель, в 1990-е годы в разное время занимал должности губернатора Нижегородской области, министра топлива и энергетики РФ, первого заместителя председателя правительства РФ. Был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. К тюремным срокам продолжительностью от 11 до 20 лет по обвинению в убийстве политика в 2017 году приговорены пять человек.