В Москве открылся парк "Остров мечты"

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".

Первые посетители начали приезжать с самого утра, и многие стали свидетелями торжественной свадебной церемонии. Молодожены специально устроили ее 29 февраля, чтобы начало семейной жизни совпало с днем открытия парка развлечений.

По предварительным расчетам, в день открытия парк могут посетить до 40 тысяч человек. Среди них немало тех, кто не покупал билет в парк аттракционов. Сотни гостей пришли прогуляться по городскому променаду - крытой зоне, где воссозданы мировые достопримечательности: римский Колизей, "Дом костей" Антонио Гауди и другие архитектурные шедевры.

Среди тех, кто приобрел билеты в тематический парк, многие выбирали аттракционы в зоне "Смурфики" и в зоне динозавров.