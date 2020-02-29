В Москве подрались болельщики "Спартака" и "Динамо"

В полиции сообщили о драке между болельщиками московских клубов "Динамо" и "Спартак", которые встречаются в матче 20-го тура чемпионата России.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, поклонники обеих команд устроили драку прямо около стадиона "ВТБ Арена". Всего в потасовке участвовали около 10 человек.

"Болельщики сцепились около стадиона "Динамо". Полиция пресекла эти действия", - сообщил источник агентства.

По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее стало известно о столкновении поклонников обеих команд на станции метро "Маяковская". Пока официальных сообщений о произошедшем со стороны правоохранительных органов не было.