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29.02.2020 18:13
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Москве подрались болельщики "Спартака" и "Динамо"

Текст: Максим Домчев

В полиции сообщили о драке между болельщиками московских клубов "Динамо" и "Спартак", которые встречаются в матче 20-го тура чемпионата России.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
"Динамо" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, поклонники обеих команд устроили драку прямо около стадиона "ВТБ Арена". Всего в потасовке участвовали около 10 человек.

"Болельщики сцепились около стадиона "Динамо". Полиция пресекла эти действия", - сообщил источник агентства.

По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее стало известно о столкновении поклонников обеих команд на станции метро "Маяковская". Пока официальных сообщений о произошедшем со стороны правоохранительных органов не было.

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