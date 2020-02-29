В Москве закончился марш памяти Бориса Немцова

В центре Москвы закончился марш памяти Бориса Немцова. Как сообщил "РГ" руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Регнацкий, сотрудниками правоохранительных органов и взаимодействующих служб обеспечена охрана правопорядка и безопасности. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий при проведении акции не допущено.

Организаторам не удалось достичь ни первоначально заявленного числа участников, ни даже ожидаемой продолжительности акции. Вместо 30 тысяч человек в марше приняли участие, по данным столичной полиции, 10,5 тысячи человек, а завершилось шествие вместо 16 часов уже в 15 с небольшим.

В целом акция прошла без эксцессов и была похожа на традиционные митинги оппозиции. В руках марширующих оказались и флаги Украины, и плакаты с требованиями освободить политзаключенных, и протесты против поправок в Конституцию. Далеко не все понимали цели акции - одни считали, что идут почтить память погибшего пять лет назад политика, а другие кричали лозунги против власти, войны, пропаганды и многого другого. Не все участники, высказывающиеся против поправок в Конституцию, могли даже объяснить их суть, зато знали их количество и вообще были знакомы с текстом Основного Закона.

Акция была согласована столичными властями. Сотрудники полиции и Росгвардии вели себя подчеркнуто вежливо и в основном были сосредоточены только у рамок металлоискателей.